Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Briefkasten beschädigt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Samstag, dem 10.04.2021, gegen 04.10 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den Briefkasten einer Schule in der Schopperstraße vermutlich mittels Böllern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen. (OK)

