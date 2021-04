Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Citroen kollidiert mit Wildschwein

Gera (ots)

Klausa: Heute früh um 01:58 Uhr befuhr ein 61-jähriger mit einem Pkw Citroen die Straße Am Leinawald als ein Wildschwein die Straße überquerte. Mit diesem kollidierte der Pkw Citroen. Das Wildschwein wurde dabei so schwer verletzt, dass es auf der Fahrbahn liegenblieb. Der hinzugezogene Jagdpächter erlegte das Tier . Am Pkw Citroen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell