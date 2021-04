Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz in Weida

Greiz (ots)

Aktuell (13.04.2021), gegen 05:30 Uhr im Einsatz sind Feuerwehr und Polizei in Weida auf dem Markt. Dort brach aus noch ungeklärter Ursache in einem Wohn- und Geschäftshaus ein Feuer aus. Die Kameraden der Feuerwehr löschen derzeit den Brand. Die Bewohner des betreffenden Hauses als auch die des angrenzenden Hauses wurden vorerst evakuiert. Des Weiteren wurde der Bereich um den Weidaer Markt zum Teil voll gesperrt. Die Maßnahmen dauern derzeit weiter an. Zu gegebener Zeit wird nachberichtet. (KR)

