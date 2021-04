Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gegen Brückenpfeiler gefahren

Altenburg (ots)

Windischleuba: Am vergangenen Sonntag (11.04.2021), gegen 17:25 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Pkw Audi die B 7, Pleißebrücke. Hierbei bemerkte er scheinbar die dort befindliche Engstelle zu spät, so dass er schließlich gegen einen Brückenpfeiler fuhr und mit einem vorrausfahrenden Pkw kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sein Audi musste zudem abgeschleppt werden. Verletzt wurde dabei niemand.

