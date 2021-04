Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Leitplanke kollidiert

Altenburg (ots)

Rositz: Beim Befahren der Karl-Marx-STraße in Richtung Meuselwitz geriet am Sonntagabend (11.04.2021, gegen 20:30 Uhr) ein 25-jähriger VW-Fahrer mit seinem Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit der Leitplanke, so dass Sachschaden entstand. Verletzt wurde zum Glück niemand

