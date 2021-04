Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt gegen Baum

Altenburg (ots)

Windischleuba: Am 10.04.2021, gegen 12:45 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem Pkw Hyundai die Altenburger Straße. Als dieser am Ende der Sackgasse einem dort befindlichen Pkw ausweichen wollte, kollidierte er mit einem Baum und verursachte sowohl an seinem Fahrzeug, als auch an dem Baum Sachschaden. Zum Glück wurde niemand verletzt.

