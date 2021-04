Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer verletzte sich bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Auma-Weidatal: Am gestrigen Sonntag (11.04.2021), gegen 11:50 Uhr, befuhr der 49-jährige Fahrer eines Motorrades Yamaha die Landstraße von Auma in Richtung Schleiz. In einer Rechtskurve stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache und rutschte über den Gegenfahrstreifen in den linken Straßengraben. Durch den Unfall wurde er verletzt, am Motorrad entstand Sachschaden.

