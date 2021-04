Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeige nach Fahrscheinkontrolle

Gera (ots)

Am Sonntagvormittag (11.04.2021), gegen 10:40 Uhr kontrollierten Mitarbeiterinnen (21, 23) der Verkehrsbetriebe eine 20-jährige Frau nach ihrem Fahrschein. Diesen konnte die junge Frau nicht vorweisen. In der Folge verhielt sich die Dame äußerst aggressiv und griff die beiden Kontrolleurinnen körperlich an. Dabei verletzte sie die beiden leicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten gegen die Angreiferin ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (RK)

