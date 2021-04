Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Bad Köstritz: Sicherlich nicht zu Scherzen auferlegt war der 54-jährige Eigentümer eines Pkw Dacia, als er am 11.04.2021 zu seinem in der Heinrich-Schütz-Straße abgestellten Pkw kam. Unbekannte Täter machten sich an dem Fahrzeug zu schaffen und beschädigten zwei Reifen und beschmierten die Türen mit Kot. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

