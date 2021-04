Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Brandgeschehen in Ronneburg

Gera (ots)

Ronneburg: Aufgrund des Brandes einer Baracke in der Straße "An der Galgenmühle" kamen in den frühen Morgenstunden (12.04.2021) Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. Die Kameraden der Feuerwehr beendeten gegen 12:00 Uhr ihre Löscharbeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen brannte die Baracke vollständig nieder. Auch die in der als private Werkstatt genutzten Baracke befindlichen Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen. Vor Ort befindliche Tiere konnten nahezu im Komplettbestand vor den Flammen gerettet werden, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen dauern seitens der KPI Gera weiter an. (RK)

"Pressemeldung von 08:41 Uhr

Brand in Ronneburg Ronneburg: Seit heute Nacht (12.04.2021), kurz vor 5 Uhr sind Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Brandes in der Straße An der Galgenmühle im Einsatz. Aus bislang noch unbekanntem Ursache entfachte dort in einer privat genutzten Baracke ein Feuer. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen stand die Baracke bereits im Vollbrand. Unverzüglich begann die Feuerwehr mit den Löscharbeiten. Diese sind bis dato noch nicht abgeschlossen und dauern weiter an. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Aufgrund des aufsteigenden Rauches wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Über den aktuellen Sachschaden können derzeit keine Auskünfte gegeben werden. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Brandursache übernommen. (KR)"

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell