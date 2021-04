Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verletzte nach Verkehrsunfall

Gera (ots)

Am Freitag gegen 10:10 Uhr kam es auf der L3007 zwischen den Ortslagen Bad Köstritz und Caaschwitz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Ermittlungen am Unfallort überholte die 33 jährige Fahrerin eines VW Golfs einen Traktor, ohne den Gegenverkehr zu beachten. Um eine Kollision mit diesem zu verhindern, lenkte sie ihr Fahrzeug in den linken Straßengraben. Hierbei verletzte sich die Fahrerin und verursachte Sachschaden am eigenen Fahrzeug sowie an den vor Ort befindlichen Bepflanzungen.

