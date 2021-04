Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher gestellt

Gera (ots)

Aufmerksame Anwohner informierten in der Nacht von Sonnabend zum Sonntag die Polizei Gera über verdächtige Personen in einem Wohnheim in der Talstraße. Bei der anschließenden Umstellung und Durchsuchung des zum Zeitpunkt unbewohnten Heimes konnte ein 36 jähriger Mann in den Räumlichkeiten angetroffen werden, welcher sich vor den Beamten versuchte zu verstecken. In seinen Sachen wurde Einbruchswerkzeug aufgefunden. Gegen den nunmehr Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

