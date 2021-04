Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Baustelle

Gera (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Sonnabend drangen unbekannte Täter in ein Baustellengelände einer Pizzeria in der Franz-Petrich-Straße ein und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Die Polizei Gera untersuchte den Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die unbekannten Täter ein. In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen gebeten, Hinweise zur Tat oder den Tätern der Polizei Gera unter 0365-8290 zu melden.

