Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randalierer festgenommen

Altenburg (ots)

Am frühen Sonntag kurz nach fünf Uhr wurde der Polizei ein Randalierer am Brühl gemeldet. Der junge Mann(21) war stark alkoholisiert, warf Baustellenabsperrungen um und schleuderte Verkehrsschilder gegen parkende Pkws. Die Polizei konnte den jungen Mann stellen und festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste daraufhin seinen Rausch in der Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion ausschlafen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell