Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw gegen Baum geprallt

Untschen (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B7. Die 36-jährige Pkw-Fahrerin gab an, dass ihr am Ortseingang Untschen plötzlich ein Transporter auf ihrer Fahrspur entgegen kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fahrerin aus, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie selbst sowie ihre Beifahrerin (36) zum teil schwer verletzt. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

