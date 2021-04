Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sprinter mit falschen Kennzeichen

Greiz (ots)

Durch Zeugen wurde am Freitagabend gegen 22:00 Uhr in Alt-Caselwitz ein Mercedes Sprinter mit Pritschenaufbau festgestellt, der auffällig fuhr. Das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen war auf einen anderen Pkw ausgegeben. Weiterhin gab es Hinweise, dass der Fahrzeugführer den Lkw möglicherweise ohne Führerschein und unter Alkohol führt. Da vor Ort lediglich der verlassene Lkw festgestellt werden konnte, erfolgte eine Absuche des Bereiches mit einem Fährtenhund. Diese Suche verlief jedoch ergebnislos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

