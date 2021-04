Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte haben in der Nacht vom Freitag, den 12.03.2021 zum Samstag, den 13.03.2021 die Heckscheibe eines Ford Tourneo eingeschlagen. Geschehen ist das in der Zeit von ca. 20:15 Uhr bis ca. 09:45 Uhr. In diesem Zeitraum war Fahrzeug in der Franz-Mehring-Straße, kurz vor der Einmündung zur Rudolf-Breitscheid-Straße abgeparkt. Wer kann sachdienliche Hinweise hierzu geben? Zeugen hierzu werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Altenburger Land unter der Telefonnummer: 03447/471-0 zu melden.

