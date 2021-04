Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geldbörse aus Tasche entwendet - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Nobitz: Einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte gestern Vormittag (08.04.2021) ein unbekannter Dieb und stahl das Portmonee einer 65-jährigen Frau. Gegen 09:25 Uhr lud diese auf einem Supermarktparkplatz in der Altenburger Straße in Nobitz ihren Einkauf in ihr Fahrzeug, wobei ihre Handtasche am Einkaufswagen hing. Der Dieb näherte sich daraufhin seinem Opfer augenscheinlich unbemerkt und stahl die Geldbörse aus der Tasche. Anschließend gelang ihm unerkannt die Flucht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der PI Altenburger Land zu melden.

