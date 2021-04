Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Greiz (ots)

L1085/Kleinreinsdorf: Heute Morgen (09.04.2021), gegen 06:30 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Unfalles zur Landstraße 1085 aus. Dort geriet eine 41-jährige VW-Fahrerin beim Befahren der Straße aus Richtung Kleinreinsdorf in Richtung Teichwolframsdorf von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr das Fahrzeug auf den Randstreifen, stieß gegen eine Begrenzungssäule, eine Metallsäule und einen Grenzstein, geriet in den Graben und überschlug sich dort einmal. Letzten Endes kam das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen. Glücklicherweise blieb die 41-Jährige nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt.

Nach Auskunft der Fahrerin kam ihr zuvor ein mit überhöhter Geschwindigkeit fahrender, bislang unbekannter heller (weiß/silberfarbenen) Pkw, in der Straßenmitte entgegen, so dass sie zum Ausweichen gezwungen war. Beim Ausweichmanöver verunfallte sie folglich.

Im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen entstanden nicht nur an dem VW selbst, sondern auch an einer Begrenzungssäule, einer Metallsäule und an einem Grenzstein Sachschaden. Zudem kam ein Abschleppdienst zum Einsatz.

Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise dazu geben können. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem bislang unbekannten, entgegenkommenden Pkw machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der PI Greiz zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell