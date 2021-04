Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gesucht

Gera (ots)

L1362/Ronneburg: Ein 19-jähriger Kradfahrer befuhr heute Morgen (09.04.2021), gegen 07:35 Uhr die Landstraße 1362 von Ronneburg kommend in Richtung Gera. Kurz nach dem Ortsausgang Ronneburg setzte ein bislang unbekannter litauischer Lkw zum Überholvorgang an dem 19-Jährigen an, musste jedoch aufgrund von ankommenden Gegenverkehr wieder einscheren. Hierbei touchierte der Lkw den Kradfahrer, so dass dieser zu Fall kam und verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das beschädigte Kleinkraftrad musste zudem von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Der litauische Lkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und konnte trotz Fahndung nicht gestellt werden.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen selbst, insbesondere zum flüchtigen Lkw mit litauischer Herkunft geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell