Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garage aufgebrochen

Gera (ots)

Den Einbruch in seine Garage in der Plauenschen Straße meldete am gestrigen Tag (08.04.2021) der 61-jährige Mieter. Unbekannte Täter brachen gewaltsam die Garage im Garagenkomplex "Am Pfortener Kalkwerk" auf und stahlen daraus u.a. diverses Werkzeug, ein Autoradio sowie ein Stativ. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Einbruchsgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

