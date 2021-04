Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti angebracht

Altenburg (ots)

Am 07.04.2021 im Zeitraum zwischen 15:30 - 15:50 Uhr wurde in der Darwinstraße eine Hauswand mit Graffiti verunstaltet und beschädigt. Unbekannte Täter brachten mit pinker Sprühfarbe verschiedene Wörter und Symbole an der Hausfassaden an. Die Höhe war 1,50m - 2,10m und einer Länge von 4,60m. Ermittlungen dazu wurden eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der PI Altenburger Land zu melden.

