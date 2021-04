Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe in Peter-Henlein-Straße

Gera (ots)

Ein Autohaus in der Peter-Henlein-Straße in Gera geriet ins Visier unbekannter Täter, so dass nunmehr die Kripo Gera ermittelt. Zwischen Dienstag (06.04.2021) und Mittwoch (07.04.20201) begaben sich Unbekannten auf das Ausstellungsgelände des Autohauses und warfen dort die Seitenscheiben zweier ausgestellter Pkw (BMW) ein. Aus den Fahrzeugen stahlen sie schließlich ein Navigationsgerät samt Pkw-Monitor sowie einen Bordcomputer. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Tatzeitraum wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der hiesigen KPI zu melden. (RK)

