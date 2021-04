Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti angebracht

Altenburg (ots)

Im Zeitraum vom 03.04.2021 bis zum 06.04.2021 wurden am Kornmarkt drei Häuser mit Graffiti verunstaltet und beschädigt. Unbekannte Täter brachten mit grüner Farbe einen Schriftzug an die Hausfassaden an. Ermittlungen seitens der PI Altenburger Land wurden eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der PI Altenburger Land zu melden.

