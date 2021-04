Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher wurden gestört

Greiz (ots)

Heute (07.04.2021) Nacht, gegen 01:00 Uhr, schlugen zwei bislang unbekannte Täter die Eingangstür eines Supermarktes in der Gerhart-Hauptmann-Straße sowie eine weitere Glasscheiben im Inneren gewaltsam ein und verursachten so nicht unerheblichen Sachschaden. Als die vermeintlichen Einbrecher eine Zeugin bemerkten, ergriffen sie unvermittelt die Flucht. Dem jedoch nicht genug - auf der Flucht zerstörten die Täter zudem eine Scheibe eines Kindergartens in der Juri-Gagarin-Straße. Trotz umfangreicher Fahndung nach den Flüchtigen konnten diese nicht ergriffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu den beiden Unbekannten, die dunkel und mit Kapuzenshirt bekleidet waren, an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

