Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Garage

Greiz (ots)

In der Zeit zwischen dem 01.04. und dem 06.04.2021 drangen bislang unbekannte Täter in eine Garage am Goetheplatz ein. Dort entwendeten sie eine Brennerflasche mit Brenner. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

