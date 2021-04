Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zitronenbaum aus Hausflur gestohlen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Ein Zitronenbäumchen nebst drei erntereifen Früchten geriet ins Visier eines bislang unbekannten Diebes. In der Zeit von Ostermontag (05.04.2021) zum gestrigen Dienstag (06.04.2021) stahl der Unbekannte das Obstbäumchen aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Plauenschen Straße in Gera. Als der 76-jährige Eigentümer den Diebstahl bemerkte, informierte er die Polizei. Diese leitete die Ermittlungen zum Geschehen ein und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern und dem Verbleib des Zitrus-Bäumchens geben können. Tel. 0365 / 829-0. (KR)

