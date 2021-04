Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen wegen Bedrohungshandlung gegen 18-Jährigen

Gera (ots)

Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen nach einem 18-jährigen jungen Mann (d) am gestrigen Abend (06.04.2021, gegen 18:00 Uhr) führten schließlich zu dessen vorläufiger Festnahme. Kurze Zeit zuvor bedrohte der 18-Jährige in der Nürnberger Straße auf einem Parkplatz zwei Frauen (38, 30) massiv, wobei eine der Frauen aus seinem familiären Umfeld stammt. Um seinen Drohungen Nachdruck zu verleihen, setzte der junge Mann zusätzlich ein Messer ein. Hinzukommende Zeugen griffen in die Situation ein, so dass letzten Endes beiden Frauen, augenscheinlich körperlich unversehrt, die Flucht gelang. Der 18-Jährige hingegen entfernte sich, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach erfolgten polizeilichen Ermittlungen wird der 18-Jährige am 07.04.2021 wieder entlassen. Die KPI Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen übernommen. Diese dauern derzeit weiter an, so dass aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden können. (RK)

