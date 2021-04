Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Türkisfarbenen Schriftzug geschmiert

Altenburg (ots)

Mit Türkis aussehender Farbe beschmierten unbekannte Täter in der Zeit von 30.03.2021 bis 01.04.2021 die Fassade eines Hauses in der Mauerstraße und hinterließe so Sachschaden. Die Altenburger Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Polizei in Altenburg zu melden. (RK)

