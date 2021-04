Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Käthe-Kollwitz-Straße

Altenburg (ots)

Polizeibeamte kamen am 01.04.2021 aufgrund eines Diebstahlsdeliktes in der Käthe-Kollwitz-Straße zum Einsatz. Offenbar in der Nacht vom 31.03.2021 zum 01.04.2021 verschafften sich unbekannte Diebe Zugang zum Außengelände eines Verkaufsmarktes und stahlen von dort eine ausgestellte Sitzgarnitur im Wert von mehreren Hundert Euro. An einer weiteren Sitzgarnitur verursachten die Täter zudem Sachschaden. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Diebstahlsgeschehen und sucht dabei nach Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Personen - sowie Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell