Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fassade beschmiert

Altenburg (ots)

Am Osterwochenende (03.04.2021 - 04.04.2021) trieben unbekannte Täter ihr Unwesen in der Wielandstraße, indem sie dort mit roter Farbe die Fassade eines Wohnhauses beschmierten und so Sachschaden verursachten. Die Polizei in Altenburg ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise zu den Tätern unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell