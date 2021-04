Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von zwei Simson

Gera (ots)

Unbekannte Täter trieben über das Osterwochenende (31.03.2021 - 05.04.2021) ihr Unwesen im Bereich eines Garagenkomplexes in der Zopfstraße. Dort öffneten sie gewaltsam zwei Garagentore und stahlen in der Folge u.a. zwei Simson-Mopeds in der Farbe blau und rot. Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Dieben bzw. dem Verbleib der beiden Simsons geben können. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen genommen. (RK)

