Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wiesenfläche brannte

Gera (ots)

Am Karfreitag (02.04.2021), gegen 18:50 Uhr meldete ein Zeuge einen Wiesenbrand der Rettungsleitstelle, so dass unverzüglich Feuerwehr und Polizei in die Nürnberger Straße, Höhe Straßenbahnhaltestelle "Brüte" ausrückten. Die Feuerwehr begann mit Löscharbeiten, so dass ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden konnte. Dennoch wurde eine Fläche von ca. 6x8 Metern in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie zum genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zur Brandentstehung geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell