Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wintereinbruch sorgt für Verkehrsunfälle

Gera/Greiz/Altenburg (ots)

Gera/Greiz/Altenburg: Der heutige Wintereinbruch (06.04.2021) sorgte in den frühen Morgenstunden für mehrere Verkehrsunfälle, versperrte Straße und querstehender Fahrzeuge, so dass Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Bereich der LPI Gera zum Einsatz kamen. Zudem mussten vereinzelt Straße aufgrund von Schnee- und Eisglätte zum Teil voll gesperrt werden.

Gera: Die Geraer Polizei rückten heute Morgen wegen mehrerer Kleinunfälle sowie liegen gebliebener Lkw aus. Aber auch zwei Verkehrsunfälle mit Personenschäden wurden verzeichnet.

So wurde eine Fahrzeugführerin (22, Peugeot) im Zuge eines Auffahrunfalles auf dem Stadtring Süd-Ost leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weiterhin geriet ein 26-jähriger Dacia-Fahrer im Bereich Lindenkreuz/Abzweig Münchenbernsdorf von der Straße und kollidierte mit einem dort befindlichen Baum. Schwer verletzt kam er ins Krankenhaus.

Des Weiteren kam es unter anderem in folgenden Geraer Straßen zu Unfällen mit Blechschäden: Gebrüder-Häusler-Straße, Ronneburger Straße, Stadtring Süd-Ost, Arminus-Straße/Prof.-Simmel-Straße, Stadtrodaer Straße, Schillerstraße/Nicolaistraße und Erfurtstraße/Reichsstraße. Ebenfalls zu Verkehrsunfällen kam es in Ronneburg, Dürrenebersdorf (Langengrobsdorfer Straße), Trebnitz/K120, sowie auf der Kreisstraße 5 (Wacholderbaum/Cretschwitz). In Grobsdorf, auf der B2, in der Dornaer Straße (Gera) rutschen vereinzelt Pkw in den Graben und mussten geborgen werden. Ferner blockierten mehrere liegengebliebene Lkw folgende Geraer Straßen: Theaterstraße/Eselsweg, Braustraße, Debschwitzer Brücke, Ronneburger Straße, Ochsenbrücke/Ruckdeschelstraße sowie den Kreisverkehrin Richtung Dorna. Zwei weitere Lkw standen zwischen Wolfsgefährt und Zossen quer auf der Straße und verursachten so nicht unerheblichen Rückstau.

Landkreis Greiz: Im Bereich des Landkreises Greiz kamen Polizeistreifen sowohl aufgrund querstehender Fahrzeuge, als auch mehreren Unfällen mit Sachschaden zum Einsatz. Unter anderem standen entlang der B92 (zwischen Zschorta/Weida) als auch auf dem Gommlaer Berg mehrere Lkw bzw. Fahrzeuge quer. Im Ortsteil Raasdorf kamen entlangfahrende Busse nicht mehr von der Stelle. In der Mohlsdorfer Straße in Greiz kollidierte ein Pkw mit einem Bordstein und anschließend mit der Leitplanke, im Bereich Vogelgesang fuhr sich ein Pkw fest. Weiterhin rückten Polizeistreifen zu Kleinunfälle u.a. nach Weida, Rohna/K120, Triebes, Kleinwolschendorf, Großebersdorf und Seelingstädt aus. Glücklicherweise wurden bei den gemeldeten Unfällen keine Personen verletzt.

Altenburg: Auch im Bereich Altenburg verzeichnete die dortige Polizei zum Glück keine Unfälle mit Personenschäden. Allerdings rückten Streifen wegen mehreren Kleinunfällen bzw. steckengebliebenen und in den Graben gerutschter Fahrzeuge aus. Unter anderem stießen Pkws in Altenburg an der Kreuzung Münsaer Straße /Pappelstraße, Pappelstraße / Ahornstraße und in der Schmöllnschen Landstraße zusammen. Ein Lkw und ein Bus kollidierten leicht in der Offenburger Allee in Altenburg. Des Weiteren rückten Polizeibeamte aufgrund eines Unfalles auf den Schmöllner Markt, nach Kraschwitz, nach Schmölln in die Straße Am Kellerberg, die Crimmitschauer Straße und die Altenburger Straße aus. Weiterhin kollidierten Fahrzeuge in Hainichen und Ziegelheim miteinander. In Göllnitz sowie entlang der L1361 rutschten zwei Pkw bzw. ein Lkw von der Straße und in Schmölln blockierte ein Lkw die Auffahrt zur A4.

Nahezu alle Fahrzeuge konnten schließlich wieder von der Straße geräumt bzw. abgeschleppt werden, so dass die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden konnte. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell