Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ruhestörung führt zu Zufallsfund eines verbotenen Gegenstandes

Altenburg (ots)

Im Rahmen einer gemeldeten Ruhestörung konnte am 04.04.2021 um 02:45 Uhr in der Kastanienstraße in Altenburg nicht nur die nächtliche Ruhe für den 52 - jährigen Mitteiler wieder hergestellt werden. Als der 35 - jährige Verursacher angesprochen wurde, wurde in seiner Wohnung noch ein Schlagring festgestellt. Da es sich um einen verbotenen Gegenstand handelt, wurde dieser eingezogen und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

