Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert die Unfallstelle verlassen

Schmölln (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 20:45 Uhr ein Verkehrsunfall in Schmölln. Die 35 - jährige Fahrzeugführerin des Citroen versuchte in der Mühlgasse zu wenden. Dabei stieß sie gegen einen Hausanschlusskasten eines Telefonbetreibers, verursachte dabei geringen Sachschaden und verließ die Unfallstelle pflichtwidrig. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Fahrzeugnutzerin ausfindig gemacht werden. Der Grund für das Verlassen der Unfallstelle lag auch an der deutlichen Alkoholisierung von über 2,2 Promille der Fahrzeugführerin.

Der Führerschein wurde vorläufig eingezogen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell