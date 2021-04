Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken Auto gefahren

Gera (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Freitagnachmittag in der Eiselstraße einen Autofahrer, welcher nach dem Einparken im Fahrzeug sitzend Schnaps trank. Als die Zeugin an dem Auto vorbeiging, bekam sie von dem offensichtlich Volltrunkenen auch einen Schluck angeboten. Sie informierte jedoch die Polizei, welche den Fahrzeughalter kurze Zeit später in seiner Wohnung antraf. Bei dem 52-jährigen Rumänen wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,72 Promille festgestellt. Durch die im Klinikum Gera entnommenen Blutproben wird durch ein gerichtsmedizinisches Gutachten nun ermittelt, unter welcher Alkoholkonzentration der Beschuldigte zum Zeitpunkt seiner Fahrt stand. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell