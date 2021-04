Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bargeld entwendet

Gera (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht vom Freitag zum Samstag in ein Autohaus in der Gaswerkstraße in Gera ein. Nachdem die Täter eine ca. 2mx2m große Schaufensterscheibe eingeschlagen hatten, durchwühlten sie die Räumlichkeiten . Aus einer Registrierkasse wurde ein noch bisher unbekannter Geldbetrag entwendet. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl im besonders schwerem Fall eingeleitet.

