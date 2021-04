Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß zwischen Pkw und Moped

Altenburg (ots)

Altkirchen: An der Kreuzung Schmöllner Straße / Röthenitzer Weg kam es gestern Nachmittag (31.03.2021), gegen 16:40 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Audi (Fahrer 70) und einem Moped (Fahrer 16). Der 16-Jährige kam dabei zu Fall und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei in Altenburg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell