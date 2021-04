Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall zwischen Transporter und Radfahrer

Altenburg (ots)

L1361: Der Überholvorgang eines Transporters (Ford, Fahrer 30) an einem Radfahrer (73) auf der Landstraße 1361 zwischen Schmölln und Crimmitschau endete am gestrigen Abend (31.03.2021), gegen 17:30 Uhr mit einem Unfall. Im Zuge des Überholens kam es zur seitlichen Kollision beider Verkehrsteilnehmer, in deren Folge der 73-Jährige stürzte. Verletzt wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die betreffende Örtlichkeit musste zudem für kurze Zeit voll gesperrt werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

