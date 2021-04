Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Korrekturmeldung zum Unfallgeschehen auf L1361 am 30.03.2021

Altenburg (ots)

Die am gestrigen Tag (31.03.2021) veröffentlichte Pressemeldung wies einen falschen Unfallhergang auf, so dass um Korrekturmeldung gebeten wird.

Richtig ist: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Nachmittag des 30.03.2021, gegen 15:35 Uhr auf der Landstraße L1361, speziell am Abzweig Crimmitschau.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beachtete der Fahrer (41) eines Pkw Ford bei Abbiegen nach Crimmitschau den vorfahrtsberechtigten Mercedestransporter (Fahrer 22) nicht, so dass es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Aufgrund des Unfalles wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zudem entstand an beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen Sachschaden im 5-stelligen Bereich. Die Landstraße musste in dem Bereich bis ca. 17:50 zum Teil voll gesperrt werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Pressemeldung vom 31.03.2021) "Schwerer Verkehrsunfall auf Landstraße 1361

Altenburg Schönhaide/L1361: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am gestrigen Nachmittag (30.03.2021), gegen 15:35 Uhr auf der Landstraße L1361, speziell am Abzweig Crimmitschau. Nach derzeitigen Erkenntnissen beachtete der Fahrer (22) eines Mercedes-Transporters bei Abbiegen nach Crimmitschau den vorfahrtsberechtigten Pkw Ford (Fahrer 41) nicht, so dass es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Aufgrund des Unfalles wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zudem entstand an beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen Sachschaden im 5-stelligen Bereich. Die Landstraße musste in dem Bereich bis ca. 17:50 zum Teil voll gesperrt werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)"

