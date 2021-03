Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Greiz (ots)

Weida: Am 31.03.2021, gegen 10:35 Uhr, befuhren eine 28-jährige Nissan Fahrerin und ein bislang unbekannter Pkw die Kreisstraße von Rohna in Richtung Schömberg. Der unbekannte Pkw Fahrer versuchte das andere Fahrzeug zu überholen. Dabei beachtete er nicht, dass sich im Gegenverkehr ein Pkw Subaru befand. befand. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden versuchte dessen 77-jährige Fahrerin auszuweichen. Da sich vor dem Pkw Nissan noch ein weiteres Fahrzeug befand, fuhr der Unbekannte weit links, fuhr zwischen den Pkw durch, kollidierte mit ihnen, kam ins Schleudern, konnte sein Fahrzeug wieder abfangen und verließ unerlaubt den Unfallort, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Hinweise zu dem Flüchtigen und seinem Pkw, bei dem es sich vermutlich um einen dunkelblauen Opel Corsa mit einem amtlichen Kennzeichen des Landkreises Greiz handeln soll, werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell