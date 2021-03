Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 39-Jährigen

Altenburg (ots)

Schmölln: Ein 39-jähriger Mann muss seit gestern (30.03.2021) mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Aus noch ungeklärter Ursache griff er sich kurz nach 13:00 Uhr ein in der Mittelstraße in Schmölln aufgestelltes Werbeschild und warf dieses gegen die Scheibe eines Geschäftes, so dass Sachschaden entstand. Anschließend entfernte er sich, kehrte jedoch nach kurzer Zeit wieder zurück. Zu diesen Zeitpunkt wurde er allerdings von bereits vor Ort anwesenden Polizeibeamten in Empfang genommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde daraufhin gegen ihn eingeleitet. (RK)

