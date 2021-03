Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein Hinweisschild im Bereich des Altenburger Amtsgerichtes in der Burgstraße beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit vom 26.03.2021 zum 29.03.2021. Die Altenburger Polizei nahm nach Bekanntgabe die Ermittlungen hierzu auf. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat, als auch dem Verursacher geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

