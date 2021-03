Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Museumsfassade beschmiert

Altenburg (ots)

Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit vom 26.03.2021 zum 29.03.2021 die Fassade eines Museums in der Gabelenzstraße und eine in der Nähe befindliche Garage mit Farbe. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

