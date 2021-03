Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall, Bundesstraße musste gesperrt werden

Greiz (ots)

Greiz: Am gestrigen Dienstag (30.03.2021), gegen 10:55 Uhr, befuhren ein 70-jähriger Mercedes Fahrer, ein 77-jähriger Skoda Fahrer und ein 81-jähriger Mercedes Fahrer die August-Bebel-Straße stadtauswärts. An der Kreuzung Beethovenstraße fuhr der 81-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck des Pkw Skoda auf und schob diesen Pkw auf den anderen Pkw Mercedes. Durch den Unfall wurden der Unfallverursacher, der Skoda Fahrer und seine 78-jährige Mitfahrerin verletzt. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Bundesstraße musste für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell