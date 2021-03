Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Benzin entwendet, Fahrer stand unter Einfluss von Alkohol und Fahrzeug war nicht zugelassen

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am gestrigen Montag (29.03.2021), gegen 19:55 Uhr, tankte ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer an einer Tankstelle in der Triebeser Straße und flüchtete, ohne zu bezahlen. Auf Grund von Zeugenhinweisen konnte das verlassene Tatfahrzeug nach kurzer Zeit in der Gingener Straße festgestellt werden. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten kam auch der 53-jährige Fahrer zu dem Pkw. Es stellte sich heraus, dass er unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Test zeigte einen Wert von 2,41 Promille an. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, der Pkw war nicht zugelassen und nicht pflichtversichert und während des Diebstahls befanden sich die Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges an ihm. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die vorhandenen Kennzeichen und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

