Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geldbörse entwendet

Greiz (ots)

Gestern (29.03.2021), zwischen 10:30 und 10:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine Geldbörse. Diese befand sich in einer Außentasche der Jacke der 50-jährigen Geschädigten, während sie sich in einem Supermarkt am Neustadtring aufhielt. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

