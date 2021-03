Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in der Zeitzer Straße

Gera (ots)

Ein 62-jähriger Fahrer eines Mopeds befuhr in den Morgenstunden (30.03.2021) die Zeitzer Straße stadteinwärts. Am Abzweig zur Kauerndorfer Allee fuhr der Mopedfahrer erst sehr spät in die Abbiegespur ein und übersah im Einbiegevorgang einen bereits in der Fahrspur befindlichen PKW Mitsubishi. In der Folge kam es zum Unfall, wobei der 62-jährige Mopedfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

