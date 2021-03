Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in der Walther-Gerber-Straße

Gera (ots)

Am gestrigen Tag (29.03.2021) wurden die Beamten der Geraer Polizei zu einem Unfall in der Walter-Gerber-Straße gerufen. Ein 38-jähriger Radfahrer hatte beim Abbiegen einen PKW Mercedes übersehen und steifte im Abbiegevorgang leicht das Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden am Kraftfahrzeug. Ein Atemalkoholtest mit dem Radfahrer ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Aufgrund dessen wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme realisiert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

